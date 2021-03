A GM é responsável pela fiscalização do trânsito na cidade FABIO MOTTA/Prefeitura do Rio

Publicado 31/03/2021 00:00

A Guarda Municipal (GM-Rio) completou 28 anos, na semana passada, mas dessa vez não haverá celebração, para evitar aglomerações, em cumprimento às medidas restritivas de combate à Covid-19. Nestes primeiros três meses de gestão, a instituição tem desempenhado um papel fundamental no trabalho de apoio às ações de fiscalização e controle da pandemia na cidade.

Desde o início do ano, já foram realizadas 5.590 operações relacionadas à pandemia. Além da fiscalização das medidas sanitárias, a Guarda Municipal também faz ações preventivas para conscientizar a população sobre os riscos e as formas de prevenção da doença.

"A Guarda Municipal está inserida nos mais diversos campos de atuação na cidade. Continuamos crescendo em número de atribuições e também em importância para a população. Quero dizer que são 28 anos ao lado do cidadão carioca e esse, certamente, é o nosso maior presente", afirmou o comandante da Guarda Municipal, inspetor geral José Ricardo Soares, orgulhoso.

A GM já aplicou 1.447 infrações sanitárias, entre 1º de janeiro e 20 de março. Entre as infrações aplicadas estão multas a pessoas flagradas sem máscara de proteção facial em via pública; aglomerações; estabelecimentos essenciais flagrados realizando atividades fora do horário fixado; estabelecimentos e atividades não autorizados a funcionar; e estabelecimentos e atividades essenciais fora das condições pré-determinadas.

Já foram realizadas 926 ações de conscientização com o uso do som das viaturas em todo o município do Rio de Janeiro. Durante a rotina de patrulhamento, os agentes fazem transmissão de mensagens sonoras para alertar a população sobre as medidas para evitar o contágio do novo coronavírus, entre elas higienizar constantemente as mãos com álcool em gel e, principalmente, evitar aglomerações. Além das estações do BRT, as ações de conscientização são realizadas em outros pontos com grande circulação de pessoas, entre eles a orla das zonas Sul e Oeste do Rio, praças e parques.

A instituição também trabalha em apoio a outros órgãos durante a pandemia, entre eles as secretarias municipais de Ordem Pública (Seop), de Fazenda, de Assistência Social, de Saúde, além de órgãos como Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio) e Comlurb.

Esse trabalho gerou 1.504 ações na cidade, entre elas o fechamento de ruas para operações de desinfecção de locais feitas pela Comlurb e pelo Exército, atendimento e acolhimento de pessoas em situação de rua e o apoio durante campanhas de vacinação em postos de saúde.

Em apoio à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), a Guarda Municipal foi acionada 274 vezes para atender denúncias da população registradas no Disk Aglomeração, serviço criado para receber solicitações sobre grande concentração de pessoas em locais públicos, estabelecimentos comerciais e festas e eventos sem autorização do poder público.

A Guarda Municipal é responsável pela fiscalização de trânsito em todas as regiões da cidade, que é realizada dentro da rotina dos três grupamentos especiais de trânsito e também após chamados da população na Central 1746 da Prefeitura do Rio. Somente este ano, em três meses de fiscalização, já foram aplicadas mais de 95 mil multas por infrações diversas, entre elas o estacionamento irregular na calçada, em fila dupla, em vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência, entre outras infrações.