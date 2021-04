Secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 09:24 | Atualizado 01/04/2021 12:10

Rio - A Prefeitura do Rio deve definir, até o início da próxima semana, os próximos grupos de vacinação, após o final da imunização da primeira dose dos idosos, prevista para o dia 24 de abril. O secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, defendeu, na manhã desta quinta-feira, que pessoas com comorbidades também devem ser contempladas.

"Já são 11% da população carioca vacinada e a gente continua a vacinação até finalizar o grupo de 60 anos ou mais. Certamente o grupo de comorbidades precisa ser contemplado e a gente está avaliando. A prioridade nesse momento é vacinar as pessoas de 60 anos ou mais, então, até dia 24 [abril] a gente vai continuar vacinando esse grupo. De acordo com a remessa de próximas doses, a gente poder definir, com mais clareza, quais são os próximos grupos. Epidemiologicamente os grupos de comorbidades são grupos muito importantes, devido a internação e outros fatores, mas a gente também considera que forças de segurança, professores também tem que estar nessa fila como prioridade. Faremos essa avaliação ao longo da semana, e, provavelmente, no inicio da próxima semana a gente já tem uma posição quanto a isso", falou em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo.



Publicidade

O Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde, informa que após a vacinação de idosos, devem ser vacinados pessoas com doenças crônicas como diabetes, câncer, hipertensão, asma grave, entre outros.

Em entrevista, o secretário ressaltou que a questão da vacinação para pessoas com comorbidades ainda está sendo discutida e é uma próxima fase, mas ressaltou que será necessário a apresentação de um atestado com a comprovação da doença.

Publicidade

"Tradicionalmente a gente já precisa de comprovação para comorbidades na vacina para a gripe. A gente tem um cadastro de comorbidades dos pacientes que são atendidos na rede pública, e quem não tem o cadastro, vai precisar, necessariamente, apresentar um atestado em relação as comorbidades que são definidas pelo Ministério da Saúde. Isso é uma próxima fase, a gente ainda não está discutindo e colocando essas regras ainda. Entendo que está todo mundo querendo se vacinar o quanto antes, mas vamos esperar para ver a quantidade de doses que a gente tem, como a gente vai organizar esse calendário para poder contemplar o máximo de pessoas possível e prioritariamente as pessoas que tem mais risco de adoecer gravemente e morrer", informou.

Soranz também falou sobre as medidas restritivas nesses 10 dias de pausa emergencial, que vão até dia 4 de abril. Ele informou que será realizada uma reunião nesta quinta-feira e as informações serão divulgadas durante a apresentação do boletim epidemiológico, na sexta.



"A gente começa a ver um pouco de melhoria, com diminuição de pessoas procurando as unidades de pronto atendimento e as clínicas de família, mas ainda tem muita gente internada. São 1.400 pessoas internadas por covid-19 na cidade, então ainda é cedo para falar. A gente vai continuar analisando esses números para saber se será necessário um aumento de medidas restritivas ou não".



Questionado sobre a flexibilização das medidas restritivas em relação ao comércio e as escolas, o secretário informou que ainda não é possível definir com base nos dados de ontem. "Nós vamos analisar isso de manhã para poder tomar qualquer atitude baseado nos números, baseado em como está o comportamento da doença na cidade".

Publicidade

Soranz também fez um apelo à população carioca para que evitem qualquer tipo de aglomeração e exposição desnecessária.

"Fica nosso pedido no recesso sanitário: Evitem qualquer tipo de aglomeração, evitem se expor desnecessariamente, a gente tem uma nova variante do vírus, que é a variante P1, circulando em 80% dos casos. É uma situação muito grave, são 1.400 pessoas internadas, só na rede municipal são 150 pessoas esperando uma vaga de internação em uma unidade de pronto atendimento e no centro de emergência regional. Fica nosso apelo para todos: Evite qualquer tipo de exposição desnecessária. A vacina está chegando, nós vamos conseguir sair dessa situação", pediu.

Publicidade

Idosos de 68 anos serão vacinados contra covid-19 na cidade do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (1º). Para evitar aglomerações, as mulheres recebem a primeira dose na parte da manhã, das 8h às 13h e os homens à tarde, das 13h às 17h, nos postos de saúde e nas clínicas da família.

Calendário de vacinação até 24 de abril:



Dia 29 (segunda) - pessoas de 71 anos

Dia 30 (terça) - pessoas com 70 anos

Dia 31 (quarta) - pessoas com 69 anos

Dia 1º (quinta) - pessoas com 68 anos

Dia 2 (sexta) - pessoas com 67 anos

Dia 3 (sábado) - pessoas com 67 ou mais

Dia 5 (segunda) - mulheres com 66 anos

Dia 6 (terça) - homens com 66 anos

Dia 7 (quarta) - mulheres com 65 anos

Dia 8 (quinta)- homens com 65 anos

Dia 9 (sexta) - mulheres com 64 anos

Dia 10 (sábado) - pessoas com 64 anos ou mais

Dia 12 (segunda) - Mulheres com 63 anos

Dia 13 (terça) - Homens com 63 anos

Dia 14 (quarta) - Pessoas com 63 anos

Dia 15 (quinta) - Mulheres com 62 anos

Dia 16 (sexta) - Homens com 62 anos

Dia 17 (sábado) - Pessoas com 62 anos ou mais

Dia 19 (segunda) - Mulheres com 61 anos

Dia 20 (terça) - Homens com 61 anos

Dia 21 (quarta) - Pessoas com 61 anos

Dia 22 (quinta) - Mulheres com 60 anos

Dia 23 (sexta)- Homens com 60 anos

Dia 24 (sábado) - Pessoas com 60 anos ou mais