Operação é feita em barreiras sanitárias fixas nas principais entradas da cidade e em barreiras volantes Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 14:11

Rio - A Prefeitura de Maricá retomou, nesta quinta-feira (01), as barreiras sanitárias nas entradas da cidade durante este feriado da Semana Santa. Os bloqueios foram instalados em oito pontos da cidade no último fim de semana, funcionando das 8h às 20h, e já abordaram 23.692 veículos.

Com isso, entre os 23 mil veículos abordados, 780 tiveram que voltar por não apresentarem comprovante de residência na cidade. Neste último fim de semana, o maior momento nas barreiras no município foi na sexta-feira (26).

Publicidade

De acordo com orientações da Prefeitura, somente veículos com placa de Maricá e motoristas que apresentarem comprovante de residência na cidade poderão passar pela barreira. Os carros que furarem o bloqueio e não respeitarem as exigências serão multados. A medida foi instituída para tentar frear a disseminação da Covid-19 e diminuir a circulação de pessoas no município.

Confira onde estão as barreiras

Publicidade

- Ponta Negra;

- Bambuí;

Publicidade

- Serra do Lagarto;

- Ubatiba;

Publicidade

- Em Itaipuaçu, com três pontos com bloqueios: na rotatória da Avenida Gilberto Carvalho, na Estrada dos Cajueiros e no Recanto;

- Barra de Maricá.

Publicidade

As restrições

As medidas restritivas continuam valendo até o dia 5 de abril na cidade, entre elas está a proibição da permanência da população nas praias e a realização de eventos que promovam aglomeração de pessoas. Quanto aos comércios que não sejam considerados essenciais, a determinação é de que fiquem fechados. Já restaurantes só podem funcionar por sistemas de entrega (delivery), com consumo vetado no local.

Publicidade

O descumprimentos dessas medidas por parte da população poderá gerar multas, aplicadas por equipes de fiscais da cidade.