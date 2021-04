Paes disse que para manter as escolas funcionando, profissionais de educação devem entrar no grupo prioritário de vacinação. Imagem/Internet

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 18:54

“Uma coisa que eu já posso adiantar é que o primeiro a abrir vai ser a escola e o último a fechar vai ser escola. Então, em alguns municípios aqui, na segunda-feira, as escolas já estarão autorizadas a funcionar”, declarou o prefeito. Paes também disse que para manter as unidades de ensino funcionando, os profissionais de educação devem entrar no grupo prioritário de vacinação.



Publicidade

“Todos nós aqui sabemos a importância do retorno às aulas sem risco para a população. Então, os profissionais de educação também entram no grupo prioritário, para que elas (escolas) não parem de funcionar, mesmo que eventualmente tenhamos problemas ali na frente com terceira onda, quarta onda, quantas ondas vierem, mas todos nós aqui entendemos que educação é muito importante”, explicou Paes.