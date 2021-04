Geral - Vacinaçao contra a Covid-19, na manha de hoje, no Museu do Amanha, zona portuaria do Rio. Carla Damasceno recebeu a primeira dose da vacina Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 17:39 | Atualizado 01/04/2021 20:34

Rio - A Prefeitura do Rio divulgou um novo calendário de vacinação unificado com as cidades de Itaguaí, Maricá e Niterói. As novas datas compreendem novos grupos prioritários, de 45 a 59 anos, entre os dias 26 e 29 de maio e, até o dia 26, a previsão é que todos acima de 60 recebam a primeira dose da vacina. Caso haja uma aceleração na entrega das doses pelo Ministério da Saúde, o calendário pode ser novamente alterado.

Além do critério de idade, o calendário inclui os seguintes grupos prioritários: pessoas com comorbidades, pessoas com deficiências permanentes, trabalhadores de saúde que ainda não se vacinaram, trabalhadores de educação, trabalhadores da limpeza urbana, policiais militares, policiais civis, bombeiros, guardas municipais e agentes penitenciários.

Todos esses grupos de profissionais precisam comprovar que estão atividade para receber a vacina. E serão imunizados nos meses de abril e maio.

"A gente mantém a lógica da idade e associa aos grupos prioritários que estão previstos no PNI e também na sugestão feita pelo governo do estado", disse o secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz.

Os municípios elaboraram um plano único de vacinação que não vai acatar o Calendário Único de Vacinação, publicado na última terça-feira pelo Governo do Estado. Paes disse que até os 60 anos todas as prefeituras utilizaram o critério de idade e que a partir de agora serão considerados outros grupos prioritários, obedecendo os critérios do Ministério da Saúde e do Plano Nacional de Imunização.

"Nós estamos somando ao critério idade, o critério grupo prioritário, que são aqueles grupos específicos e a idade estando dentro dos grupos específicos, a pessoa vai poder ser vacinada", destacou.

Rubem Ribeiro, prefeito de Itaguaí, destacou que houve uma migração de moradores do Rio de Janeiro para Itaguaí depois que a prefeitura diminuiu a idade de vacinação e que o calendário unificado impede que isso ocorra.

"Itaguaí é divisa com o Rio, com Santa Cruz, e isso aumenta o número de filas, as pessoas correm o risco por causa do transporte público e a gente viu a importância de unificar para diminuir essa migração de pacientes de um município para o outro", explicou.

Axel Grael, prefeito de Niterói, também destacou que a migração entre municípios é algo muito comum quando os calendários são alterados e que a unificação visa acabar com esse problema. Paes também pediu que outros municípios também assumissem os critérios de vacinação divulgados em conjunto.

