Movimentação em Madureira Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 07:39 | Atualizado 02/04/2021 12:24

Rio - A prefeitura do Rio decretou, na manhã desta sexta-feira, a prorrogação das medidas restritivas para conter o avanço da covid-19. As regras impostas durante os 10 dias - de 26 de março a 4 de abril - de pausa emergencial continuam até a próxima quinta-feira (8). A decisão foi publicada em Diário Oficial.

Até quinta-feira (8) as medidas seguem iguais, a mudança é que a partir de segunda (5) as escolas da rede municipal e privada estão autorizadas a retornar. O decreto permite que creches e outros estabelecimentos de ensino também retomem às atividades.

Publicidade

As escolas da rede municipal vão abrir, na segunda-feira (5), de forma administrativa. As aulas presenciais retomam na terça (6), mas apenas as unidades que já tinham sido reabertas antes do período de pausa emergencial.

A prefeitura também informou que os órgãos não essenciais de administração pública voltarão a funcionar na segunda-feira.

Publicidade

A partir da próxima sexta-feira (9), a prefeitura vai flexibilizar algumas medidas e alguns estabelecimentos poderão reabrir. Confira abaixo:

Até as 21h:



- Bares

- Lanchonetes

- Restaurantes

- Quiosques da orla

Publicidade

- Depois das 21h, podem funcionar apenas delivery.

Das 11h às 21h:



Publicidade

- Clubes

Das 10h às 18h



Publicidade

- Comércio

Entre 12h e 21h

Publicidade

- Serviços

De 12h às 21h



- Museus

- Galerias

- Bibliotecas

- Cinemas

- Teatros

- Casas de festa

- Salas de apresentação

- Salas de concerto

- Salões de jogos

- Circos

- Recreação infantil

- Parques de diversões, temáticos e aquáticos

- Pistas de patinação

- Atividades de entretenimento

- Visitações turísticas

- Exposições de arte

- Aquários e jardim zoológico



Publicidade

Permanece proibido:

- Boates, danceterias, salões de dança e casas de espetáculo;

- Atividades econômicas nas areias das praias, incluindo-se o comércio ambulante fixo e itinerante;

- Comércio exercido em feiras especiais, feiras de ambulantes, feiras de antiquários e feirartes;

- Permanência nas vias, áreas e praças públicas do município no horário das 23h00min

às 05h00min;

- Permanência nas areias das praias, em parques e cachoeiras, em qualquer horário, incluindo-se a prática de esportes coletivos;

- Prática de atividades físicas coletivas, circuitos e similares, inclusive orientadas por professores de educação física em praias, praças e logradouros públicos, bem como em áreas particulares;

- Realização de eventos de qualquer natureza, as festas, as rodas de samba, em áreas públicas e particulares;

- Feiras, exposições, os congressos e seminários;

- Concessão de autorizações para eventos e atividades transitórias em áreas públicas e particulares;

- Entrada de ônibus e demais veículos de fretamento no Município, exceto aqueles que prestem serviços regulares para funcionários de empresas ou para hotéis, cujos passageiros comprovem, neste caso, reserva de hospedagem;

- O estacionamento de veículos em toda a orla, exceto para os moradores, idosos, as pessoas com deficiência, hóspedes de hotéis e táxis, bem como em trechos que poderão ser especificados em ato próprio da CET-RIO; - Utilização das pistas de rolamento das avenidas Delfim Moreira, Vieira Souto e Atlântica e de ambos os sentidos das pistas de rolamento

do Aterro do Flamengo como áreas de lazer.

- Acesso ao trânsito de veículos à Avenida Estado da Guanabara, trecho compreendido entre a Estrada do Pontal e a Rua Professora Francisca Caldeira de Alvarenga, e à Rua Professora Francisca Caldeira de Alvarenga, no trecho compreendido entre a Avenida Estrada da Guanabara e a Estrada do Grumari (Prainha e Grumari)