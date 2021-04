Durante o encontro, que aconteceu no Palácio Guanabara, foi ressaltado que o decreto do Governo do Estado é um balizador das políticas públicas, mas que o setor de serviços é regulado pelas prefeituras Imagem Internet

02/04/2021

"A partir de semana que vem, na segunda-feira (5), nós estamos permitindo o retorno das escolas públicas e privadas. A rede municipal de ensino do Rio terá o retorno das aulas presenciais a partir da terça-feira da semana que vem (6). Na segunda-feira, nós abriremos as escolas de forma administrativa para que serviço de limpeza, de organização dos nossos alimentos possam ser realizados. Na terça-feira, voltam as aulas presenciais de forma facultativa, ou seja, é uma escolha das famílias, do aluno, para que seja um retorno presencial ou a continuidade do remoto", falou em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo.



O secretário ressaltou que a reabertura das escolas da rede municipal será apenas das unidades que já tinham sido abertas antes do período de 10 dias de pausa emergencial. As aulas presenciais também serão apenas para os alunos da pré-escola, 1º e 2º ano do ensino fundamental.

"Só retornaremos nas escolas que já tinham sido abertas, que já estavam aptas. É importante dizer que somente para os anos escolares que já tínhamos começado, que são os anos da pré-escola, primeiro e segundo ano do ensino fundamental, que corresponde normalmente ao nossos alunos de 4 a 7 anos", reforçou.

Ele ressaltou a necessidade de retomada desses anos, principalmente por conta da alfabetização. "A partir do momento que nós temos as atividades econômicas regressando para a cidade, nós precisamos ter as atividades adequacionais, especialmente para esse grupo etário. É o grupo que mais depende do presencial devido a alfabetização, uma alfabetização que não é feita na idade certa, tem consequências perversas no futuro. Além disso, a gente precisa dar o apoio para as famílias que voltam a trabalhar com as atividades econômicas sendo retomadas na cidade e também precisam das escolas para ter, de certa forma, maior mobilidade no trabalho.



Com a publicação do decreto, creches, universidades e escolas privadas também estão autorizadas a reabrir, porém, o retorno é facultativo e cabe a cada estabelecimento decidir.



"A partir do dia 5 as instituições de ensino estão permitidas a voltar a funcionar, mas isso cabe a cada uma das instituições, para se organizar nesse processo. Nós estamos seguindo a norma da Prefeitura do Rio: a escola é a primeira a reabrir nesse processo. Mas cada instituição precisa se organizar e avisar a sua comunidade escolar".

Ferreirinha também falou sobre o novo calendário de vacinação, divulgado na quinta-feira pela prefeitura, que contempla profissionais da área de educação a partir de 26 de abril.



"Ontem anunciamos que grupos prioritários, entre 59 e 45 anos, começarão a ser vacinados no final desse mês, a partir de 26 de abril e inclui os nossos professores e os demais profissionais da educação, ou seja, merendeiros, secretários escolares, que estão no grupo prioritário. Isso é uma grande vitória para a educação", comemorou.