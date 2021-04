Criminoso foi condenado a 5 anos e 4 meses de prisão, com perda do cargo público Divulgação/Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 13:04

Rio - Agentes da 127ª DP (Armação dos Búzios) em conjunto com a 15ª DP (Gávea) prenderam, nesta quinta-feira (1), um homem condenado por extorsão. O criminoso foi surpreendido pelos policiais quando tentava fugir de uma casa no bairro da Gávea, na Zona Sul do Rio.



De acordo com a Polícia Civil, em 2005, o acusado e um comparsa se passaram por fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e ameaçaram multar em de R$200 mil e demolir uma edificação em um terreno na Praia Brava, em Búzios. Eles exigiram R$10 mil das vítimas para não cumprirem as punições.



O homem, que estava foragido, foi condenado a 5 anos e 4 meses de prisão, com perda do cargo público. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão condenatória. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário.