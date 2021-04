Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) Centro Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 16:29

Rio - Um homem, que não foi identificado, foi preso por policiais civis da Delegacia à Mulher de Nova Iguaçu (DEAM) nesta quinta-feira (02) acusado de tentativa de feminicídio em Angra dos Reis, no Sul Fluminense. A prisão aconteceu após trabalho de inteligência da unidade.

De acordo com os agentes, em fevereiro de 2021 o acusado atacou a vítima com diversos golpes de faca. Eles informaram, ainda, que a prisão foi realizada através de um mandado de prisão preventiva e ocorreu na comunidade do Frade, em Angra dos Reis.



O preso foi encaminhado ao sistema penitenciário e está à disposição da Justiça.