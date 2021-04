Evento interditado em Vargem Grande Divulgação

fotogaleria Rio - A Secretária de Ordem Pública (Seop) realizou, na madrugada deste domingo, mais uma interdição de evento. Desta vez, a festa estava sendo realizada na Estrada dos Bandeirantes, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio. Quando a equipe de fiscalização chegou ao local, mais de 100 pessoas estavam presentes, porém a estrutura do evento era mais para mais de 500 clientes. A casa contava ainda com piscina e camarotes disponíveis para os clientes. O equipamento de som e as bebidas do evento foram apreendidas. O local foi interditado e o responsável pelo evento foi multado.Além da interdição da festa em Vargem Grande, a Seop impediu, na tarde de sábado, a realização de um evento com música ao vivo em um bar localizado na rua dos Diamantes, em Rocha Miranda, Zona Norte da cidade. As equipes de fiscalização flagraram a montagem da estrutura para receber o evento, que foi divulgado através das redes sociais. Havia cerca de 50 pessoas no estabelecimento. O bar foi multado e teve produtos apreendidos.

A Prefeitura do Rio registrou 748 autuações, entre multas e interdições a estabelecimentos, infrações sanitárias, multas de trânsito, reboques e apreensões de mercadorias, no nono dia de fiscalização das medidas de restrição na cidade. Foram aplicadas 95 multas a ambulantes, restaurantes e bares, além da interdição de 21 estabelecimentos que descumpriam as determinações.



Os comboios de fiscalização contaram com agentes da Seop, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e apoio da Polícia Militar e também atuaram em diversos pontos da cidade como o Centro do Rio, Taquara, Tanque, Freguesia, Pechincha, Vila Valqueire, Praça Seca, Lapa, Campinho, Madureira, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Campo Grande, entre outros.



Desde o dia 26 de março, a Prefeitura do Rio registrou 9.196 autuações, entre multas e interdições a estabelecimentos, infrações sanitárias, multas de trânsito, reboques e apreensões de mercadorias, em sete dias de fiscalização das medidas de restrição na cidade. No período, foram aplicadas 608 multas a bares, restaurantes e ambulantes, além da interdição de 121 estabelecimentos que descumpriram as determinações.



Os órgãos municipais trabalham para cumprir as determinações contidas no decreto nº 48.644 publicado no Diário Oficial de 22 de março de 2021, que entre outras medidas estabeleceu o fechamento dos serviços não essenciais por dez dias, a partir de sexta-feira, dia 26 de março. Os bares e restaurantes podem funcionar apenas com entregas em domicílio e nos sistemas take away e drive-thru.



Além disso, está proibida a permanência na areia das praias, o estacionamento em toda a orla marítima, a entrada de ônibus de fretamento no município e a realização de eventos de qualquer natureza, as festas, bem como as competições esportivas.