Por O Dia

Publicado 06/04/2021 08:13

Rio - Os trens da Supervia estão com intervalos irregulares, na manhã desta terça-feira, em vários trechos do ramal Japeri e no trecho Central-Gramacho (ramal Saracuruna). Segundo a concessionária, por conta do agravamento de furtos de cabos de sinalização, as composições precisam aguardar a ordem de circulação, uma vez que o controle, nesses casos, passa a ser feito via rádio e não de forma automática.

A Supervia ainda informou que segue "empenhada" para reparar o sistema, de forma definitiva, no menor tempo possível. Os passageiros estão sendo avisados sobre os atrasos por meio do áudio dos trens e estações.



Nas redes sociais, alguns passageiros reclamaram dos atrasos e do serviço prestado. "Mais de 30 minutos esperando o trem", lamentou um.

O trecho Gramacho-Saracuruna também ficou irregular, nesta manhã, devido a uma ocorrência de energia, mas o trecho já foi normalizado.