Pessoas com deficiência começam a ser vacinadas em 26 de abril no Rio

Secretário inaugurou nesta terça-feira o posto de vacinação no Imperator, no Méier, na Zona Norte do Rio, e voltou a defender o retorno presencial nas escolas

Publicado 06/04/2021 09:40 | Atualizado há 8 minutos