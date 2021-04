Mulheres com 66 anos podem se vacinar em Nilópolis nesta quarta-feira Divulgação/Prefeitura de Nilópolis

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 12:07

Rio - A Prefeitura de Nilópolis continua a separar os idosos por gênero para a vacinação contra a covid-19. Nesta quarta-feira (7), mulheres com 66 anos recebem a vacina, além de idosos agendados para a segunda dose, que retornam aos postos de acordo com a data marcada no cartão de vacinação.

Quem for se imunizar deve levar obrigatoriamente o comprovante de residência, a carteira de identidade ou cartão do SUS. Também estão sendo vacinados esta semana servidores da vigilância sanitária, guarda municipal, defesa civil e ordem pública. As oito unidades de saúde atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e no sábado das 8h às 12h.

Na sexta-feira (9), haverá a repescagem para idosos de 66 e 67 anos e, no sábado (10), para 66 anos ou mais.

Calendário de vacinação:

Dia 7/4 (quarta-feira) - Mulheres 66 anos

Dia 8/4 (quinta-feira) - Homens 66 anos

Dia 9/4 (sexta-feira) – Repescagem para idosos de 66 e 67 anos

Dia 10/4 (sábado) – Repescagem para idosos de 66 anos ou mais

Endereço dos Postos de Saúde

Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves, s/n, Cabral. Tel.: 3760-1143

Posto Dorvil Almeida Lacerda – Paiol

Rua José Couto Guimarães, 1299, Paiol. Tel.: 3762-4053

Posto Programa de Saúde da Família – Frigorífico

Rua Dr. Rufino Gonçalves Ferreira, s/n, Frigorífico

Posto Central

Rua João Pessoa, 1530, Centro Tel.: 2691-2257

Posto Médico Rosa Maria Perez

Rua Mal. Deodoro, 555, Nova Cidade Tel.: 3762-8320

Posto Programa de Saúde da Família – Manoel Reis

Rua Antônio João Mendonça, s/nº, Manoel Reis Tel.: 3039-5992

Posto A. Machado

Rua Mário Valadares, s/n, Novo Horizonte. Tel.: 3762-8324

Posto Dr. Armando Almeida – Chatuba

Rua: Marques Canário, 970