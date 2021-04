Praia da Reserva Reprodução

Publicado 06/04/2021 14:36 | Atualizado 06/04/2021 14:49

Rio - Cerca de 30 pessoas participavam de uma festa de swing a céu aberto nesta segunda-feira (05), na Praia da Reserva, na Zona Oeste do Rio. O grupo foi flagrado por agentes da Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamento e Reboque (Cfer) que faziam uma ronda na área e notaram diversos veículos parados de forma irregular na orla.

De acordo com a Prefeitura, enquanto a equipe do Cfer rebocava os veículos diversas pessoas saíram de dentro da mata para tentar recuperar seus carros. Alguns deixaram os veículos no local e fugiram, outros pegaram seus automóveis e saíram às pressas. Ao todo, dez carros foram autuados e três rebocados.



As medidas restritivas do atual decreto seguirão em vigência até a próxima quinta-feira (8).

Multas e autuações

Desde o início das operações de fiscalizações do atual decreto, a Prefeitura do Rio registrou 11.382 autuações, entre multas e interdições a estabelecimentos, infrações sanitárias, multas de trânsito, reboques e apreensões de mercadorias. Durante esse período, foram aplicadas 844 multas a bares, restaurantes e ambulantes e 148 estabelecimentos foram fechados.

Medidas restritivas



Até quinta-feira (8) as medidas seguem as mesmas do decreto publicado no Diário Oficial referente aos dez dias de recesso para conter a disseminação do coronavírus na cidade do Rio. A Prefeitura havia determinado a reabertura das escolas da rede municipal e privada, mas uma liminar da Justiça, na noite de domingo, suspendeu a decisão. O decreto permitia que creches e outros estabelecimentos de ensino também retomassem às atividades.



A partir da próxima sexta-feira (9), a prefeitura vai flexibilizar algumas medidas e alguns estabelecimentos poderão reabrir. Confira abaixo:

Até as 21h:



- Bares

- Lanchonetes

- Restaurantes

- Quiosques da orla

- Depois das 21h, podem funcionar apenas delivery.

Das 11h às 21h:

- Clubes

Das 10h às 18h

- Comércio

Entre 12h e 21h

- Serviços

De 12h às 21h



- Museus

- Galerias

- Bibliotecas

- Cinemas

- Teatros

- Casas de festa

- Salas de apresentação

- Salas de concerto

- Salões de jogos

- Circos

- Recreação infantil

- Parques de diversões, temáticos e aquáticos

- Pistas de patinação

- Atividades de entretenimento

- Visitações turísticas

- Exposições de arte

- Aquários e jardim zoológico