Por O Dia

Publicado 06/04/2021 17:46

Rio - Um incêndio atingiu a cobertura de um bar do Clube Naval Charitas, no bairro de Jurujuba, em Niterói, por volta das 14h desta terça-feira (6). De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Charitas foram acionadas às 14h24 e às 16h o fogo já havia sido controlado pelos bombeiros. Não houve vítimas.



Informações iniciais apontam que o local havia sido reformado recentemente. Imagens gravadas por populares que passavam no local mostram que as chamas consumiram grande parte do estabelecimento comercial.

Ainda não há informações do que teria causado o incêndio.

O Clube Naval Charitas, no momento do incêndio, estava fechado para visitas. Em um comunidade publicado recentemente nas redes sociais, o clube informou que ficaria fechado até o dia 11 de abril, em cumprimento às medidas restritivas impostas pela Prefeitura de Niterói. No entanto, o acesso aos proprietários de embarcações e funcionários estava autorizado.

Procurado pelo DIA, o clube ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

