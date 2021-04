Governo do Rio deve publicar o decreto ainda neste mês Imagem Arquivo

Publicado 06/04/2021 18:27

Rio - O Governo do Rio deve publicar um decreto, ainda este mês, para incluir pessoas com autismo, síndrome de down e paralisia cerebral no grupo prioritário de vacinação contra a covid-19 no estado. A iniciativa do deputado federal Otávio Leite (PSDB) também pretende beneficiar deficientes institucionalizados ou que recebam atendimento ambulatorial no grupo com prioridade.



O parlamentar encaminhou à pasta um mapeamento com 72 instituições, presentes em 41 municípios fluminenses, que podem contribuir para a agilização da vacinação deste público-alvo, que compõe os grupos de risco para agravamento da doença. Um levantamento preliminar, realizado desde janeiro, dá conta de pelo menos 7.091 pessoas a serem imunizadas prioritariamente.



“É importante enxergar na frente. Identificar pontualmente a demanda de pessoas com deficiência e organizar um fluxo estruturado da vacinação. Há várias situações em que se requer um atendimento todo especial, como é o caso dos autistas, pessoas com síndrome de down e com paralisia cerebral”, afirmou o deputado.



No encontro com Leite, na última segunda-feira, o secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Chaves, confirmou a priorização. “Vamos vacinar os deficientes com certeza, inclusive mantendo um posto 24 horas do Estado. Eles têm que ser prioridade. É bem claro. Já está discutido com o pessoal da vigilância, e vamos iniciar com o próximo decreto”, disse Chaves.