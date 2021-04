Maracanã Daniel Castelo Branco

Rio - Vinte e oito dias após aprovar, em votação simbólica, o "novo batismo" do estádio do Maracanã, na Zona Norte do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa (Alerj) desistiu da proposta. A proposição, muito criticada por entidades e personalidades do esporte e da cidade, determinava a troca do nome oficial de Jornalista Mário Filho para Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé. O projeto havia sido aprovado no dia 9 de março e encaminhado ao governador, que poderia sancioná-lo ou vetá-lo. Nesse caso, o texto voltaria à Alerj, que tem poder de derrubar o veto.



O presidente da Casa, André Ceciliano (PT), autor do projeto com outros seis parlamentares, anunciou o recuo nesta terça-feira e disse que vai enviar ao governador Cláudio Castro uma proposta de veto ao projeto de lei aprovado por iniciativa sua.



O parlamentar propôs a troca com o objetivo de atrair turistas e homenagear Pelé, que marcou seu milésimo gol durante partida no Maracanã, em 1969. Segundo o projeto, o estádio passaria a se chamar Rei Pelé, e o complexo esportivo, que inclui também o ginásio do Maracanãzinho, o Parque Aquático Júlio Delamare e o estádio de atletismo Célio de Barros, teria o nome de Mário Filho, originalmente atribuído ao estádio principal.



Os deputados Bebeto (Pode), Carlos Minc (PSB), Marcio Pacheco (PSC), Eurico Junior (PV), Coronel Salema (PSD) e Alexandre Knoploch (PSL) assinaram como coautores. Apenas a bancada do PSOL votou contra.



Campanha contra a mudança

Após a a aprovação, começou então uma intensa campanha contra a mudança. Argumentou-se que a troca apagaria da história o nome de Mário Filho, jornalista esportivo pioneiro e escritor que entre 1944 e 1948 liderou uma campanha para que o estádio fosse construído na Tijuca, à margem do rio Maracanã, com capacidade para 100 mil pessoas. O espaço era ocupado pelo Derby Club, destinado a corridas de cavalo.



Diante da reação contrária, o governador já cogitava vetar o texto. Agora, com a proposta de veto apresentada pelo deputado que foi seu autor e defensor, a mudança será oficialmente descartada.

História de Mário Filho



Na época, o futuro governador da Guanabara Carlos Lacerda queria que o estádio fosse construído em Jacarepaguá, na Zona Oeste. Ele defendia ainda que tivesse capacidade menor (60 mil lugares) em razão dos custos. No entanto, a proposição defendida por Mário Filho prevaleceu, o estádio começou a ser construído em 10 de agosto de 1948 e foi inaugurado a tempo de sediar partidas da Copa do Mundo de 1950, inclusive a final, em que o Brasil foi derrotado pelo Uruguai.



Em 1966 Mário Filho morreu. A Assembleia Legislativa do então Estado da Guanabara decidiu que seu nome passaria a ser atribuído ao estádio.