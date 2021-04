Agnaldo Timóteo Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 12:15

Rio - A prefeitura do Rio sancionou uma lei que dá o nome do artista Agnaldo Timóteo ao calçadão do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, localizado no bairro de Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio. O projeto foi sancionado nesta quarta-feira (07) e é uma homenagem ao cantor, que no último sábado (3) foi mais uma vítima da covid-19 na cidade.



Timóteo era um torcedor apaixonado do Botafogo, clube que utiliza o estádio. No último jogo disputado pelo time, os jogadores entraram em campo carregando uma faixa com os dizeres "Agnaldo, nosso eterno torcedor".



Publicidade

Elenco alvinegro entra em campo com homenagem ao botafoguense Agnaldo Timóteo, nosso eterno torcedor. pic.twitter.com/RQrjbCw4cZ — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 4, 2021

O projeto, de autoria do vereador Cesar Maia, foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Vereadores do Rio, eles também assinaram a proposta como coautores. O ex-jogador de futebol e atual parlamentar pela câmara do município, Felipe Michel, deixou uma mensagem póstuma ao cantor.



Publicidade

"Agnaldo era um grande artista e um grande botafoguense. Como ex-atleta, sei da importância do futebol na vida dos torcedores. Tenho certeza de que ele, de onde estiver, ficará satisfeito por ter eternizado próximo ao estádio do seu time de coração", disse Felipe Michel.



Timóteo morreu aos 84 anos. Ele iniciou a carreira de cantor na década de 1960 e se consolidou com músicas românticas. Ele também teve atuação política, tendo sido eleito como deputado federal em São Paulo e vereador no Rio.



O cantor gravou mais de 50 discos e tem como os principais sucessos as músicas: "Ave-Maria", "Verdes Campos", e "A galeria do amor".