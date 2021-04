Edmar Santos chega a tribunal escondido por lençol; depoimento será atrás de biombo Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 12:52

Rio - O ex-secretário estadual de Saúde Edmar Santos vai depor pessoalmente nesta quarta-feira ao Tribunal Especial Misto (TEM), na última etapa das oitivas do processo de impeachment do governador afastado do Rio Wilson Witzel. Edmar é delator de um suposto esquema de corrupção no governo de Witzel e chegou ao Tribunal de Justiça escondido por um lenço vermelho.

fotogaleria

Publicidade

A defesa do ex-secretário entrou com um recurso e por determinação do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a imprensa não poderá gravar o interrogatório, sob a justificativa de "proteção de sua imagem". A defesa alega que Edmar teve uma "grande exposição midiática" em seu último depoimento ao Tribunal Especial Misto, o que poderia afetar sua "segurança pessoal", com isso, seu depoimento de hoje, será feito atrás de um biombo de madeira e um cartaz.

O depoimento de Edmar estava previsto para às 9h, porém Witzel pediu para que o Tribunal de Justiça do Rio adiasse a sessão de depoimentos desta quarta-feira . O Tribunal Especial Misto (TEM) negou, por maioria de votos, a tentativa de manobra.

Publicidade

Nesta manhã, Witzel anunciou ter revogado os advogados com o argumento de incapacidade financeira e pediu um prazo 20 dias para que pudesse constituir nova defesa. O pedido, no entanto, foi indeferido.

Publicidade

Antes da abertura da sessão, Witzel pediu a palavra ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Henrique Figueira, e anunciou a revogação de sua equipe de defesa. "Eu peço, senhor presidente, que me conceda o prazo de 20 dias para a apresentação de defesa. O processo é complexo, tenho dificuldade de contratar advogado por não ter capacidade financeira", afirmou Witzel. Com o argumento de ser incapaz de pagar a defesa, o governador pontuou que, quando afastado, teve reduzido um terço do salário.



"Meus advogados não são remunerados. As remunerações foram pagas no início por mim, em valores simbólicos. Não tenho capacidade financeira de pagar um escritório de advocacia. Mas independentemente da capacidade financeira, o escritório da doutora Ana Teresa Basílio tem me assistido", comentou o governador afastado.



Durante os votos, os membros do tribunal utilizaram termos como "fora de ordem" e "tentativa de causar tumulto" para as manobras de Witzel. O desembargador Maldonado de Carvalho lembrou que o governador afastado já sabia previamente da data da sessão, e que o estatuto da OAB defende que só haja substituição de defesa quando for definido um novo advogado. "A medida é totalmente impertinente", afirmou o desembargador.

Ex-secretário preso por corrupção

Publicidade

Edmar Santos foi preso preventivamente, em julho de 2020, em seu apartamento, em Botafogo, na Zona Sul do Rio . Ele, que é médico anestesiologista e policial militar, é investigado por fazer parte uma quadrilha que desviou 36.922.920,00 dos cofres públicos do estado.

No momento da prisão, o ex-secretário também 'preservou sua imagem' e deixou sua residência, de máscara, com boné, um capuz e com a cabeça baixa. Ele responde pelos crimes de organização criminosa e peculato (quando servidor público subtrai algo para si em função do cargo).