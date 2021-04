Monique Medeiros e Dr. Jairinho foram presos pela morte do menino Henry Borel, filho de Monique Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 10:15 | Atualizado 08/04/2021 10:29

Rio - Após a prisão do Dr. Jairinho (Solidariedade), acusado de atrapalhar as investigações sobre a morte do enteado, o menino Henry, de 4 anos, a Câmara Municipal do Rio decidiu suspender a remuneração do parlamentar e afastá-lo do cargo. O Partido de Jairinho, o Solidariedade e a Comissão de Ética da Casa também pediram o afastamento do vereador.

Publicidade

Confira a nota na íntegra:

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro, atenta à gravidade da prisão do Vereador Dr. Jairinho e, como já declarado, consternada com a morte do menino Henry, se reunirá hoje para debater a situação do parlamentar, com a responsabilidade que o caso exige. Embora inexista até o momento representação formulada no Conselho de Ética, será dada toda celeridade que o caso exige.

Publicidade

Em razão da prisão, o vereador tem sua remuneração imediatamente suspensa e fica

formalmente afastado do mandato a partir do trigésimo primeiro dia, na forma do art. 14 do

Regimento Interno.