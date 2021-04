Estação Saracuruna com serviço interrompido por conta de um descolamento da via férrea e do dormente perto da região WhatsApp do DIA (98762-8248)

Rio - Os passageiros que utilizam os trens da SuperVia não conseguiram usar o transporte na manhã desta quinta-feira (08), entre os trechos Central-Gramacho, que liga o Centro do Rio à Baixada Fluminense, e os intervalos Gramacho-Saracuruna, da Baixada Fluminense à Zona Oeste, por conta de duas manutenções emergenciais que precisaram ser realizadas.

No Trecho de Saracuruna, na Zona Oeste, a linha férrea descolou do dormente, comprometendo a passagem dos trens na região por duas horas, durante o período de 7h até 9h.



Em uma parte da linha Central - Gramacho, cabos foram furtados e o sistema de sinalização foi prejudicado, o que fez com que a circulação de trens funcionassem com intervalos irregulares. A SuperVia realizou reparos emergenciais nos dois trechos e o serviço foi normalizado às 9h.



O passageiro e gestor de logística, Douglas Mendonça, que é usuário ativo do ramal Saracuruna, afirmou ao DIA que os problemas na hora de utilizar o transporte são constantes.



“Esse problema não é pontual, é normal. O novo normal da SuperVia é ser ineficiente. Hoje é quinta-feira e é o quarto dia seguido de atraso na estação Saracuruna. Em um dia é furto de cabos, no outro é tiroteio, em seguida, falta de energia, e assim vai indo. Parece que é um sorteio de problemas. Vemos um transporte que está cada dia mais caro e menos ineficiente”, disse.



Em nota, a SuperVia confirmou a ocorrência dos problemas e informou que a circulação já foi normalizada, e que os passageiros foram informados sobre as alterações por meio do sistema de áudio dos trens e estações e pelos canais de relacionamento da concessionária.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias (Agetrans) anunciou que vai abrir um boletim de ocorrência para apurar as circunstâncias que provocaram a interrupção a operação de trens nos ramais de Saracuruna.



Procurada por e-mail nesta manhã pelo DIA, a Agetrans não respondeu as mensagens até o momento de finalização desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.