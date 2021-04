O Portal dos Procurados busca informações sobre os envolvidos na morte de 3º Sargento do Exército Portal dos Procurados

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta sexta-feira (9), um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) com informações que possam identificar e levar à prisão dos envolvidos na morte do 3º Sargento da Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército Brasileiro, Lucas Roldão Bernardo, de 25 anos. Ele se formou no Instituto Federal Fluminense Campus Macaé, em Eletromecânica, em 2011.

Na última terça-feira (06), por volta das 21h20min, Lucas e sua mulher seguiam em direção à Região dos Lagos, pela BR 101, quando altura do km 290, bairro Caluge, Itaboraí, sentido Rio Bonito, perceberam que um Renault Sandero preto, com cinco ocupantes, alcançou o carro que eles estavam. Pelo menos três criminosos, apontaram suas armas em direção ao carro de Lucas, que teve como reação acelerar, momento em que os bandidos dispararam contra ele.

Mesmo atingido, o militar conseguiu dirigir um pouco e, quando parou o veículo, outros criminosos, em outro carro, abordaram o casal novamente. Um dos bandidos retirou Lucas do carro, deixando-o no chão deitado, e em seguida outros dois suspeitos embarcaram no veículo do casal, fugindo do local e sendo seguidos pelo carro preto.

O militar foi socorrido por policiais da PRF que passavam pelo local e foi levado para o Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior (HMDLJ), por volta das 21h52min, mas acabou não resistindo ao ferimento e morreu.

A DHNSGI assumiu o caso e agora busca informações que possam identificar a autoria do crime.

Com a morte do 3º SGT/EB Lucas Roldão, chega a vinte e três o número de agentes de segurança mortos em 2021. Sendo dezesseis da Polícia Militar, dois da Marinha do Brasil, dois do Exército Brasileiro, um da Polícia Civil, um da Guarda Municipal, um do Degase.

A DHNSGI está encarregada do caso e do inquérito criminal.