O secretário de Esportes verifica a pista de BMX. A intenção é reativá-la e criar uma escolinha Prefeitura do Rio

Publicado 12/04/2021 00:00

A Secretaria Municipal de Esportes (Smel) e a Federação de Bicicross do Estado do Rio de Janeiro (Feberj) formalizaram, na última sexta-feira, a intenção de parceria para que a pista de BMX do Parque Radical de Deodoro volte a ser utilizada. Com isso, caberá à federação buscar empresas interessadas na reforma do local para a realização de etapas da modalidade. Também está prevista a criação de uma escolinha de BMX em Deodoro.

A pista está fechada desde o fim da Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro. A parceria com a Feberj tem duração de 12 meses, podendo ser prorrogada.

"Nossa missão, que foi dada pelo prefeito Eduardo Paes, é colocar todos os espaços esportivos da cidade em funcionamento. É mais uma parceria que fazemos para atrair a modalidade de volta para a nossa cidade", afirma o secretário Guilherme Schleder.

Otimista, o presidente da Feberj, Sérgio Basílio, já pré-agendou para setembro a etapa final do circuito estadual da modalidade. "Só três pistas receberam o BMX em Jogos Olímpicos: Pequim, Londres e Rio. Vamos buscar parceiros, voltar a utilizar a pista, fazer escolinha. O abandono dos últimos anos chegará ao fim", comemora.

