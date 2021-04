São Gonçalo Presente apreendeu pistola, granada e drogas com o suspeito que foi baleado durante confronto Divulgação/Segov

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 16:44

Rio - Um suspeito foi baleado, nesta sexta-feira (9), em confronto com agentes do programa São Gonçalo Presente, no bairro de Venda da Cruz. A Secretaria de Estado de Governo (Segov) informou que o homem, não identificado até o momento, foi levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima. Seu estado de saúde é desconhecido.

De acordo com a Segov, uma equipe do São Gonçalo Presente fazia patrulhamento na Rua Dr. Porciúncula, quando foi atacada por criminosos. Um dos suspeitos foi baleado e com ele foram encontrados uma pistola, uma granada, um radiotransmissor e drogas. A ocorrência está em andamento.

A Polícia Civil foi procurado pelo DIA, mas não houve resposta até o momento.

Em atualização