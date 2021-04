O Secretário da JUVRio, Salvino Oliveira Bernardo Cordeiro/Prefeitura

A população carioca deu um show de solidariedade na primeira semana da campanha Rio Contra a Fome, da Prefeitura do Rio. Em apenas sete dias, foram arrecadadas sete toneladas de doações feitas por pessoas que foram se vacinar contra a Covid-19 nos mais de 250 pontos de vacinação espalhados por toda a cidade. Os itens já estão sendo encaminhados para mais de 60 coletivos e organizações da sociedade civil que vão distribuir às famílias que estão passando por insegurança alimentar nas favelas e periferias em função da pandemia.

Todos os pontos municipais de vacinação continuam recebendo doações, incluindo aqueles que funcionam apenas no sistema de drive-thru. Os itens de cesta básica prioritários são arroz, feijão, fubá, açúcar, óleo de cozinha, leite em pó e sabonetes.

A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Secretaria Especial de Ação Comunitária (SEAC), articulou a campanha para ser facilitadora, recebendo as doações e organizando a logística de distribuição para os coletivos e organizações parceiras que já atuam há pelo menos um ano na mitigação dos efeitos do vírus nas favelas e periferias.

Secretário da JUVRio, Salvino Oliveira comemorou o sucesso da primeira semana da Rio Contra a Fome. "Ficamos muito satisfeitos com a colaboração da população que aderiu à campanha e foi essencial para colocar comida na mesa de muitos lares pela cidade. Quem já vacinou pode ainda ajudar divulgando a Rio Contra a Fome para seus amigos e familiares e nos ajudar a espalhar essa corrente de solidariedade."

Postos de vacinação

De segunda a sexta-feira, os postos de vacinação funcionam das 8h às 17h nas clinicas da familia e centros municipais de saude; no Planetário da Gávea; no Tijuca Tênis Clube; no Museu da Republica (Catete); na Paróquia Nossa Senhora do Rosário (Leme); na Casa Firjan (Botafogo); no Jockey Club Brasileiro (Gávea); no Hotel Fairmont Copacabana; no Museu da Justiça (Centro); na Cidade das Artes (Barra da Tijuca); no Museu do Amanhã (Centro); no Cacique de Ramos (a partir de terça-feira) e nos três quartéis do Corpo de Bombeiros. Os postos drive-thru do Parque Olímpico, do Engenhão e do Sambódromo também funcionam nos dias úteis, das 9h às 15h.

Aos sábados, os postos de vacinação funcionam nas clínicas da família e centros municipais de saúde, das 8h às 17h; Museu da República (Catete) e Paróquia Nossa Senhora do Rosário (Leme), das 8h às 15h; quartéis do Corpo de Bombeiros de Humaitá, Copacabana e Barra da Tijuca (Busca e Salvamento), das 8h ao meio-dia; drive-thru da Cidade Universitária da UFRJ (Ilha do Fundão), do Parque Madureira, do Parque Olímpico (Barra) e do Sambódromo (Santo Cristo), das 8h às 15h; drive-thru do Engenhão (Engenho de Dentro), das 8h às 14h.