Policia - Operaçao policial no Morro da Providencia, na regiao central da cidade. Na foto, agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais ( CORE ), fazem buscas em um dos pontos de acesso a comunidade. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 10/04/2021 10:14 | Atualizado 10/04/2021 14:19

Rio - Um criminoso apontado como chefe da facção Comando Vermelho foi preso na manhã deste sábado, em operação policial no morro da Providência, na Gamboa. Segundo informações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), que participou da ação, Roger Pereira Moizinho, conhecido como "Macarrão", é um dos líderes da facção criminosa e seria chefe de uma organização criminosa responsável por dezenas de homicídios.

A operação foi feita em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), onde o criminoso teria cometido mais de 30 homicídios e outras várias tentativas, em pouco mais de dois anos. Além do líder, foram cumpridos mandados de busca e apreensão expedidos contra Washington Willian Venâncio da Silva (conhecido como 'Xarope'), que já se encontrava preso no Presídio Elizabeth Sá Rego, no Complexo Penitenciário de Gericinó, no Bangu V.

A operação da Polícia Militar começou por no início da manhã deste sábado. Moradores relataram intenso tiroteio nas redes sociais. Devido à ação da PM, a circulação dos trens elétricos do VLT operou parcialmente nas três linhas.