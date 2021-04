Operação apreende dinheiro falso Divulgação

Por MH

Publicado 10/04/2021 14:17

Agentes da Polícia Federal deflagraram na noite da última sexta-feira, em Niterói, a Operação Contrafação. A ação resultou na prisão em flagrante de um home que adquiriu cédulas falsas de uma organização criminosa atuante em outro estado.

Ainda de acordo com a PF, o criminoso foi preso depois da troca de turno onde trabalhava — na portaria de um edifício residencial. Ele portava R$ 800,00 em cédulas de R$ 100,00 falsas. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Niterói, onde responderá pelo crime de falsificação de dinheiro.

As investigações contaram com o apoio da Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios no Estado do Rio de Janeiro.