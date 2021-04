33ª DP (Realengo) Foto: Reprodução / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 15:07

Rio - Um homem suspeito de roubar motoristas de aplicativo foi preso nesta quinta-feira, em Realengo, Zona Oeste. De acordo com as investigações da 33ª DP (Realengo), três bandidos teriam participado do crime. A identidade do homem que foi preso não foi divulgada.

O criminoso foi reconhecido pela vítima após ser localizado pelo serviço de inteligência da Polícia Civil. Na delegacia, o homem confessou ter levado o carro e os pertences do motorista. As investigações continuam para identificar e prender os outros integrantes do grupo.