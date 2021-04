Material apreendido pelo 14º BPM Foto: Reprodução / Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 16:24

Rio - Uma mulher foi presa, na tarde deste sábado, após atirar em policiais militares em Realengo, na Zona Oeste. Uma pistola, um rádio transmissor e um cinto tático foram apreendidos com a suspeita. A identidade dela não foi divulgada.

Agentes do 14º BPM (Bangu) estavam patrulhando as proximidades da Avenida Frederico Faulhaber, no Complexo do Jardim Novo, quando foram atacados pela mulher. O caso foi encaminhado para a 35ª DP (Campo Grande). A ocorrência ainda está em andamento.