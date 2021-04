Vagner da Silva Macedo foi preso neste sábado Foto: Reprodução / Portal dos Procurados

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 17:13 | Atualizado 10/04/2021 17:15

Rio - Um homem foi preso, na manhã deste sábado, por roubo de cargas. Vagner da Silva Macedo, o Vavá, 43 anos, faz parte de uma quadrilha suspeita de roubar cargas na Baixada Fluminense.

Os agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora, da P2 do 21º BPM (São João de Meriti) e da Delegacia de Roubos e Furtos de Carga (DRFC) encontraram Vagner com informações do Disque Denúncia (2253-1177).