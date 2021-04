Polícia faz operação contra criminosos envolvidos em mortes em Barra do Piraí Divulgação

14/04/2021

Rio - Policiais Civis da 88ª DP (Barra do Piraí) realizaram uma operação, nesta quarta-feira, para cumprimento de quatro mandados de prisão contra criminosos e cinco de busca e apreensão contra adolescentes investigados por envolvimento em homicídios. Até o momento, duas pessoas tinham sido presas.



A operação "Barra do Piraí contra o crime" tinha como objetivo solucionar assassinatos e tentativas de homicídios ocorridos no município motivados por disputa entre facções criminosas rivais, principalmente cometidos na localidade Morro do Gama.

A ação contou com apoio da Polícia Militar e está sendo realizada nos municípios de Barra do Piraí e de Volta Redonda.