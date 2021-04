Vacinação contra Influenza em Mesquita: profissionais de saúde imunizados a partir desta quarta-feira PMM / Divulgação

Rio - Dados apontam que 5% da população que tomou a primeira dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, não voltaram para tomar a segunda dose no prazo estipulado na cidade Rio. Essa é a taxa de abandono vacinal na Capital.

Segundo orientações do Ministério da Saúde, todos os que estiverem com sua vacinação atrasada devem procurar a unidade de saúde onde receberam a primeira dose para completar a imunização. Os números da Prefeitura do Rio apontam que o município já vacinou mais de 1,4 milhão de doses, mas somente cerca de 295 mil 2ª doses foram aplicadas.

Até o momento, o número de pessoas que perderam o prazo de vacinação só é considerado para aqueles que receberam a vacina CoronaVac, produzida pelo Butantan, devido ao intervalo entre as doses instituído pelos fabricantes de 14 a 28 dias. Quanto a vacina Oxford/Astrazeneca, também aplicada no Rio, tem o intervalo maior de 90 dias para aplicação da dose, e por isso todos os que tomaram a primeira dose ainda estão do prazo para tomar a segunda.

A vacinação começou no dia 18 de janeiro, priorizando o primeiro grupo destinado aos profissionais da saúde na linha de frente da Covid-19, idosos institucionalizados; indígenas e quilombolas. Já em fevereiro, a vacinação dividiu os idosos por idade, começando pelos 99 anos e terminando pela faixa dos 80. Em março, seguindo o calendário, o Rio vacinou idosos com idade entre 78 e 67 anos. A vacinação de Abril segue para vacinar a faixa dos 60 anos.

De acordo com o prazo da vacina, apenas quem tomou a 1ª dose do imunizante até o dia 17 de março estaria no limite para buscar a 2ª dose do imunizante nesta quarta-feira (14), 28 dias depois da primeira aplicação.

O painel informativo da Secretaria Municipal de Saúde, atualizado nesta terça-feira, aponta que a cidade do Rio já aplicou 1.433.115 doses da vacina, mas apenas 295.310 pessoas completaram a imunização com a segunda dose.

Cenário nacional da vacinação contra Covid

Marcelo Queiroga, o novo ministro da saúde, afirmou nesta terça-feira (13), em uma coletiva de imprensa, que 1,5 milhão de brasileiros ainda estão com a segunda dose da vacina contra a Covid atrasada. Segundo especialistas, 2ª dose do imunizante é essencial não apenas para a proteção individual, mas também para proteger a sociedade, criando uma barreira de imunizada que impeça que mais pessoas sejam contaminadas.

Devido a isso, Queironga afirmou que irá emitir por estado um lista das pessoas que estão com a segunda dose atrasada. Segundo ele, também trabalhará para completar o "esquema vacinal", que será feito em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Veja abaixo as datas de vacinação no Rio

- Dia 14 (quarta) - Pessoas com 63 anos

- Dia 15 (quinta) - Mulheres com 62 anos

- Dia 16 (sexta) - Homens com 62 anos

- Dia 17 (sábado) - Pessoas com 62 anos ou mais

- Dia 19 (segunda) - Mulheres com 61 anos

- Dia 20 (terça) - Homens com 61 anos

- Dia 21 (quarta) - Pessoas com 61 anos

- Dia 22 (quinta) - Mulheres com 60 anos

- Dia 23 (sexta)- Homens com 60 anos

- Dia 24 (sábado) - Pessoas com 60 anos ou mais

Ainda no mês de abril, a Prefeitura do Rio tentará vacinar profissionais da saúde com de 50 anos ou mais. Cada idade terá seu dia de vacinação.

As datas para os profissionais de saúde

- 13/04 - profissionais com 53 anos

- 14/04 - profissionais com 52 anos

- 15/04 - profissionais com 51 anos

- 16/04 - profissionais com 50 anos

- 17/04 (sábado) - profissionais com 50 anos ou mais

Em nota, a Prefeitura do Rio informou que a procura pela segunda dose está dentro do esperado e que é preciso considerar que os intervalos entre as doses para a Coronavac e para a Astrazeneca são diferentes, sendo de 28 dias para a Coronavac e 12 semanas para Astrazeneca. Assim, quem tomou o primeiro lote da Astrazeneca, ofertado por volta do dia 25 de janeiro, só deverá retornar para a segunda dose no final de abril.



Ainda de acordo com a Prefeitura, ao ser vacinado com a primeira dose, o paciente é informado do aprazamento de sua segunda dose, que é anotada em sua caderneta de vacinação. Caso o paciente não consiga retornar no prazo previsto para a segunda dose, o ideal é que retorne na data mais próxima possível à recomendada.