O novo serviço expresso do BRT vai ligar a estação Magarça ao Terminal Alvorada Divulgação / Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 13:30

Rio - A equipe de intervenção do BRT, em conjunto com a Secretaria Municipal de Transportes, ampliaram os serviços eventuais de ônibus comuns no corredor Transoeste nos horários de pico. A linha direta Magarça–Alvorada começou a operar na madrugada desta quarta-feira. Além dela, estão em operação os 'diretões' saindo das estações Pingo D’Água e Santa Cruz para a Alvorada. A concessionária também prevê uma expansão dos articulados até setembro.

Sem parada em nenhuma estação, os veículos seguem pela pista exclusiva do BRT em direção ao Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, das 5h às 8h. No sentido inverso, os ônibus partem da Plataforma C do terminal no horário de maior movimento à tarde, das 16h às 20h.



Segundo a Prefeitura do Rio, foram instaladas sinalizações para auxiliar o embarque dos passageiros tanto no Magarça quanto no Terminal Alvorada. Para essa operação, são utilizados 10 ônibus convencionais. Na sequência, o serviço será ampliado para a estação Mato Alto, totalizando 90 ônibus comuns no corredor Transoeste, que é o maior em demanda de passageiros.



A prefeitura informou que a chegada dos novos ônibus auxiliares vai aliviar o carregamento dos articulados no Transoeste. Até setembro, a previsão é que sejam reabertas 46 estações, com o aumento gradativo de articulados em operação, chegando a 241 no total.