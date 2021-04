Geral - Movimentaçao comercio na zona oeste. Na foto, grande numero de pessoas circulam pelo calçadao de Campo Grande. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Yuri Eiras

Publicado 15/04/2021 16:22

Rio - Nos hospitais, a alta taxa de ocupação de leitos de UTI e a escassez do 'kit intubação' escancaram a crise na saúde. Ontem, o estado do Rio ultrapassou a marca de 40 mil óbitos por Covid-19. Mas a pandemia também é uma crise social. Com o desemprego em alta e o auxílio emergencial reduzido, pouca gente compra, pouca gente vende, e o dinheiro, que já era para lá de suado para parte da população, circula cada vez menos pelos comércios locais.

"Antes a gente conseguia um dinheiro 'maneiro'", afirma Wallace Araújo, de 21 anos, dez deles trabalhando como vendedor de roupas jeans no Calçadão de Bangu. "Com o comércio fechado e o desemprego aumentando, o povo está guardando para ir ao supermercado. O arroz aumentou, o feijão aumentou. Roupa não é produto essencial. Aí, acabo vendendo menos", comenta o ambulante. "O que eu recebo dá para pagar o almoço, a passagem e só. Praticamente estou pagando para trabalhar".

Publicidade

Geral - Movimentaçao comercio na zona oeste. Na foto, Wallace Araujo, no calçadao de Bangu. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Perto dali, o restaurante popular de Bangu registrou aumento no fluxo de clientes no horário de almoço. A refeição é servida a R$ 2 entre 10h e 15h. Mais cedo, entre 6h e 9h, o café da manhã custa R$ 0,50. "Economiza para caramba, e em períodos assim qualquer economia faz diferença de vida", afirma o vendedor de amendoins Alexandre Silva, frequentador diário do restaurante. O aposentado Paulo Gerson, que vive nas ruas do bairro, faz coro. "Venho aqui quase todos os dias desde a inauguração. A comida é boa, não há do que reclamar".

Publicidade

Geral - Movimentaçao comercio na zona oeste. Na foto, Paulo Gerson, no restaurante polupar em Campo Grande. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

No Calçadão de Campo Grande, o vai e vem de pessoas é frequente - muitas insistem em não usar a máscara. A diferença para os tempos pré-pandemia é que agora quem era cliente virou apenas transeunte. Cleiton Nascimento tem uma barraca de potes plásticos e observa a queda brusca nas vendas. "Antes eu vendia, em um dia normal, para cerca de 40 pessoas. Agora vendo sete, dez no máximo. Muita gente está com medo e não vem aqui. Tem muita gente sem emprego também. Ano passado o auxílio ajudou, mas esse ano está tudo mais difícil", avalia.



Publicidade

Dos dez bairros com mais óbitos na cidade do Rio, sete ficam na Zona Oeste. Os números absolutos são inflados, é bem verdade, por ser a maior e mais populosa região da capital. Mas o cenário é preocupante, principalmente pela infraestrutura oferecida à população, que deixa a desejar em comparação ao Centro e a Zona Sul. Campo Grande é o bairro com mais mortes, com 1.288. Bangu está em segundo, com 894. Completam a lista Santa Cruz (680), Realengo (675), Barra da Tijuca (511) e Taquara (471).