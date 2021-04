Peritos constataram que, quando casal levou Henry ao hospital, já tinham se passado, pelo menos, 39 minutos de sua morte Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 18:23 | Atualizado 15/04/2021 20:20

Rio - Em depoimento à Polícia Civil nesta quarta-feira (14), a fisioterapeuta Thalita Fernandes Santos, irmã de Dr. Jairinho, disse que o vereador contou à ela que Henry Borel morreu ao cair da cama.



De acordo com a fisioterapeuta, Jairinho teria dito que Henry passou mal, mas acabou mudando a versão, com a divulgação dos laudos técnicos da perícia. O vereador teria contado que estava dormindo e por isso não sabia ao certo o que teria acontecido.



A irmã do vereador ainda afirmou à polícia que em nenhum momento soube de relatos de agressão cometidas pelo vereador contra qualquer criança ou que o irmão tenha ficado trancado com Henry em seu quarto. A versão é diferente da contada pela babá do menino, Thayná Ferreira.