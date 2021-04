Material apreendidos pelos agentes foi levado para a Cidade da Polícia, no Jacarezinho Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 07:23 | Atualizado 16/04/2021 09:03

Rio - Agentes da Polícia Civil realizaram nesta quinta-feira (15) uma grande operação contra milicianos e traficantes da comunidade Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio. Houve apreensão de drogas, munições e carregadores de fuzil. A operação foi coordenada pela Delegacia de Combate as Drogas (DCOD) e contou com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e outras delegacias especializadas.

Um homem ligado ao PCC de São Paulo foi preso dentro de um imóvel usado por traficantes. Segundo investigações da Polícia Civil, André Pereira de Souza Gomes é quem fornece drogas e armas para os narcomilicianos que atuam em Parada de Lucas.

Publicidade

Um segundo criminoso, com mandado de prisão em aberto, foi preso. Segundo a polícia, ele integra a narcomilícia do Complexo de Israel.