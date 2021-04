Jovem é agredido com socos e tapas por pais de namorado em Maricá Reprodução / Redes sociais

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 11:45 | Atualizado 16/04/2021 12:31

Rio - Um jovem de 20 anos foi agredido pelos pais do namorado, na segunda-feira (5), dentro de um mercado onde trabalha, em Inoã, Maricá, na Região dos Lagos. O rapaz alega ter sido vítima de homofobia e registrou um boletim de ocorrência na delegacia da região.

Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento mostram o exato momento da agressão. O jovem estava próximo ao caixa do mercado quando uma mulher se aproxima, faz alguns comentários e na sequência o agride com tapas e socos. Logo após, um homem também chega e soca o rapaz.

Publicidade

Na quinta-feira (8), o jovem foi ao Hospital Conde Modesto Leal para atendimento após as agressões. "Fomos na delegacia e fomos orientados a vir também ao Hospital Conde Modesto Leal para que Renan devido às agressões que ele sofreu. A gente está nessa luta solidária contra a LGBTfobia e o preconceito, e vamos juntos até o fim. Maricá sem LGBTfobia", falou Carlos Alves, membro do fórum LGBT de Maricá.

No último sábado (10), Renan Paroli formalizou a queixa na delegacia. Renan teria um relacionamento há quatro meses com um adolescente de 16 anos de idade e os pais do adolescente não aceitaram o relacionamento.

Publicidade

Na tarde do sábado (10), um grupo de manifestantes LGBTQI+ fez uma passeata pacífica contra a homofobia na cidade.

"O Fórum LGBT de Maricá e a Coordenadoria LGBT de Maricá estiveram nesse sábado (10), no ato de solidariedade ao jovem Renan que sofreu ataque lgbtfóbico em seu local de trabalho no Bosque Fundo, Inoã, por uma mulher e seu ex-marido. Repudiamos a violência e todo apoio a ele e nossa luta pelos direitos humanos , pelo respeito e denunciando a violência lgbtfobica", escrevam nas redes sociais.



Publicidade

Procurada pelo DIA, a Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento na 82ª DP (Maricá) e diligências estão sendo realizadas para esclarecer o caso.