Por O Dia

Publicado 17/04/2021 16:42 | Atualizado 17/04/2021 16:46

Rio - A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) realizou uma mega operação de corte, retirada da vegetação de pequeno porte e limpeza na Linha Vermelha, neste sábado (17). O serviço foi realizado em dois trechos: desde a Linha Amarela até o Viaduto da Ilha do Fundão, e da Ilha do Fundão até a entrada da Rodovia Washington Luís, no sentido Via Dutra, com área total de 51.870m².

A Companhia atuou com 54 garis e 8 agentes de limpeza urbana, totalizando 62 trabalhadores, que contaram com apoio de 44 ceifadeiras e 10 sopradores, além de veículos para remoção dos resíduos.