Rio - Informações levantadas pelo Setor de Inteligência da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) levaram à prisão de um criminoso integrante da milícia comandada por Wellington da Silva Braga, o “Ecko”. O preso, acusado homicídio qualificado foi capturado nesta sexta-feira em um apartamento alugado no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com as investigações, o criminoso já fez parte da organização criminosa que atua em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, comandada por outro miliciano conhecido como Tandera. Após uma briga interna, ele teria passado a agir na quadrilha de “Ecko”.



O preso também é investigado por outro homicídio ocorrido em Nova Iguaçu. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão preventiva. O homem está à disposição da Justiça no sistema penitenciário.