Material apreendido com o criminoso Polícia Militar / Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 10:32

Rio - Um traficante, que não teve o nome divulgado, foi preso na madrugada deste domingo após atacar a tiros policiais militares no bairro Santo Cristo, na Zona Central da cidade. De acordo com as primeiras informações, o criminoso estava em grupo. Com ele, a PM apreendeu drogas, uma réplica de pistola e um rádio transmissor.

Os outros bandidos conseguiram fugir do local. O caso está sendo investigado pela 5ªDP (Mem de Sá). Nenhum policial ficou ferido na ação.