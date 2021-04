Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí Luciano Belford / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 11:22

Rio - Uma jovem de 20 anos foi encontrada morta na madrugada deste domingo (18) em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A moça tinha uma marca de tiro na cabeça e apresentava sinais de ter sido torturada e espancada. A Polícia Civil investiga o caso, mas ainda não tem a motivação do crime.

Marcele Corrêa, segundo familiares, estava desaparecida há pelo menos três dias. O pai dela encontrou o corpo na Travessa Capitão Mario Tinoco, na parte de trás do Cemitério Municipal do Maruí, no bairro Barreto.

A Polícia Militar disse que foi acionada para uma ocorrência de encontro de cadáver. Policiais do 12º BPM (Niterói) foram ao local e encontraram com os familiares da vítima. O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal de Niterói.

As investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento e diligências são realizadas. A DH vai procurar por imagens de circuito de segurança para tentar identificar o autor ou autores do crime. O caso é investigado como execução, mas a possibilidade de crime passional não foi descartada.