76ª DP (Niterói) Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 14:49

Rio - Um homem foi detido, neste sábado (18), suspeito de extorquir a ex-namorada na porta do condomínio onde a vítima mora, na Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, em Icaraí, Zona Sul do Rio. De acordo com informações iniciais, ele estava na portaria do prédio insistindo para falar com a ex-companheira para pedir dinheiro. A mulher, então, acionou a Polícia Militar. O nome do preso não foi divulgado.



Quando uma equipe do 12º BPM (Niterói) chegou ao local, avistou o suspeito na frente do condomínio, em um veículo modelo C4 Pallas. Ao ser abordado pelos policiais, o homem alegou ser o marido da mulher. A vítima desceu à portaria para prestar esclarecimentos e negou a informação.

Publicidade

A dupla foi levada para a 77ª DP (Icaraí) e posteriormente para a 76ª DP (Niterói). De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como crime de estelionato