Por O Dia

Publicado 18/04/2021 16:06

Rio - Agentes da equipe de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) apreenderam 55 cestas básicas, nesta sábado (17), em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. De acordo com a ocorrência, os agendes estavam na estrada João de Abreu quando foram alertados sobre uma movimentação estranha envolvendo transporte de produtos roubados, na Rua José de Souza Porto e foram checar. Ao chegarem no local, dois homens perceberam a aproximação da viatura e fugiram.

Ainda segundo a equipe da Recom, uma breve varredura foi realizada no área, e 55 cestas básicas, avaliadas em R$ 9 mil e novecentos de alimentos não perecíveis foram encontradas. Uma pistola falsa também foi apreendida. A ocorrência foi registrada na 74° DP (Alcântara).