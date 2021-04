34º BPM apreende material entorpecente, rádios transmissores e uma granada Divulgação

Publicado 18/04/2021 17:24

Rio - Policiais do 34º BPM (Magé) prenderam três traficantes na Rua D, em Jardim Maringá, Magé, neste domingo (18), após denúncia de moradores da localidade. De acordo com a Polícia Militar, os militares foram avisados que haviam homens com drogas, arma de fogo e granadas na região. Um cerco foi montado e os suspeitos se entregaram.



Três traficantes foram presos por policiais do #34BPM na Rua D, em Jardim Maringa, Magé. Os policiais foram ao local depois de receberem denúncias de três homens estariam praticando o crime de tráfico de drogas no local. Uma granada, caderno do tráfico e drogas foram apreendidas. pic.twitter.com/6Bc4iXF2V2 — @pmerj (@PMERJ) April 18, 2021

Com eles foi encontrado material entorpecente, radiostransmissores e uma granada. Foi dada voz de prisão e os criminosos encaminhados à 65ª DP (Magé) e, posteriormente, para à central de flagrantes na 60ª DP (Campos Elíseos) para serem autuados.