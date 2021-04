Por O Dia

Publicado 19/04/2021 14:35

Rio - Um homem ainda não identificado foi encontrado baleado, nesta segunda-feira (19), por policiais militares dentro de um veículo em um trecho da Avenida Dom Hélder Câmara, em Maria da Graça, Zona Norte do Rio. Segundo a PM, uma equipe da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Jacarezinho estava em patrulha pela Avenida Dom Hélder Câmara, próximo à praça do bairro quando encontrou a vítima. O ferido foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda conforme a corporação, ele foi levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, e morreu na unidade. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) fez uma perícia no local e tenta encontrar imagens de câmeras de segurança e testemunhas que possam ajudar a esclarecer o crime.