Publicado 22/04/2021 00:00

Ter animais de estimação é um sonho de muitas pessoas. Então, o Abrigo dos amigos está realizando uma Feira de adoção on-line para que os pets recebam um novo lar. Nesse período de pandemia do novo coronavírus, aumentou a quantidade de animais abandonados nas ruas e nos abrigos, o intuito é incentivar a adoção e ajudar o abrigo com doação de rações. O evento de adoção acontece até o dia 30.

E que tal adotar um amigo? Fique de olho no Instagram e Facebook do abrigo. Durante a ação, serão vários cães e gatinhos disponíveis para adoção. O cadastro será pelos canais de WhatsApp (21) 96731-3587 e nas redes sociais. O agendamento será diretamente com o abrigo dos amigos, aonde irão avaliar cada interessado.

Para levar um animalzinho para caso, é preciso passar por entrevista de análise, ser maior de 18 anos e apresentar documentos. São eles: identidade, CPF e Comprovante de residência. Quem não quiser ou puder adotar um pet, pode auxiliar de outras formas (doando ração, jornais ou itens pet para o abrigo).