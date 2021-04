Covid-19: vacinados devem observar intervalo entre imunizantes ASCOM Itaboraí

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 18:18

Rio - A Prefeitura do Rio divulgou, nesta segunda-feira, a lista de comorbidades prioritárias na vacinação contra a Covid-19. O município do Rio irá seguir o Plano Nacional de Imunização (PNI), criado pelo Ministério da Saúde. Pessoas com diabetes, doenças pulmonares graves e problemas cardíacos terão prioridade na vacinação.

Para receber as doses do imunizante, cariocas com comorbidades deverão levar o atestado médico indicando a necessidade, as três últimas receitas dos remédios controlados ou um laudo de exame que comprove a doença crônica. Além disso, deverão levar um documento de identificação com foto. Os atestados deverão ter um código QR ou devem ser originais, com a assinatura do médico.

