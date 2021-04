Morro da Providência. Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 09:37 | Atualizado 20/04/2021 09:39

Rio - Moradores do Morro da Providência, Região Central do Rio, passam por uma manhã de confronto nesta segunda-feira, durante uma ação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) local. De acordo com a PM policiais militares realizavam policiamento de rotina quando foram atacados a tiros por criminosos na localidade conhecida como Beco da Brasília.

Ainda de acordo com a corporação, não há registro de prisão, apreensão ou feridos até o momento. Ocorrência em andamento na 5ªDP (Mem de Sá).