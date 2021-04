Equipes das Secretarias de Assistência Social dão acolhimento a pessoas em situação vulnerável Fernando Maia/Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 00:00

O número de atendimentos a pessoas em situação vulnerável na cidade chegou a 265.719 nos três primeiros meses do ano. A marca representa um recorde da Secretaria Municipal de Assistência Social. Desse número, 229.978 atendimentos foram feitos pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras); um crescimento de 34% em relação ao total de serviços realizados no mesmo período do ano passado. Os centros trabalham preventivamente na garantia de direitos das famílias em situação de vulnerabilidade social.

Já a estatística das abordagens de rua aumentou 21,5%. Foram 29.396 em 2020 e 35.741 neste ano, entre janeiro e março. Neste mesmo período de 2021, a Assistência Social acolheu em sua rede 2.936 pessoas em situação de rua, atendidas por abordagem social.

Publicidade

O acolhimento só pode ser feito com consentimento do morador em situação de rua, de acordo com a legislação de defesa dos direitos humanos. Muitos moradores em situação de rua são atendidos várias vezes, e nem sempre aceitam acolhida em um abrigo.

A secretaria informou que, para melhorar a qualidade do atendimento, dois Cras foram construídos, um está sendo erguido e dez passaram por reparos e/ou manutenção. Além disso, cinco Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) receberam melhorias.