Pertences foram devolvidos às vítimas Divulgação/Segurança Presente

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 20:39 | Atualizado 20/04/2021 20:45

Rio - Um homem foi preso em flagrante, nesta terça-feira (20), depois de furtar duas pessoas no Boulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. A prisão foi realizada por policiais do Grajaú/Vila Isabel Presente.



Os agentes foram alertados sobre a ação criminosa e foram até o local, onde encontraram o suspeito com um celular e uma bicicleta do Itaú. Ele foi detido e levado para a 19ª DP (Tijuca). Os pertences foram devolvidos às vítimas.